美而快(5321)自結2022年11月及12月稅後盈餘為3282萬元，每股盈餘為0.82元，美而快推動業務虛實整合，加速展店腳步，今年線下店面家數將達6家，在現有電商業務穩定成長下，美而快國際預估，今年業績可望較去年兩位數成長，美而快13日以87元作收，累計一週上漲19.18%。

美而快旗下商業品牌、網紅品牌與生活選物2022年12月銷售表現亮眼，推升單月電商事業體營收達2.98億元，較2021年同月成長62.1%，其中商業品牌PAZZO受惠開設形象概念店OMO策略發酵，線上線下相互導流效益顯現，帶動單月業績創下近3年來新高，單月合併營收達3.34億元，月增31.8%，年增39.2%，創下單月歷史次高，公司自結2022年12月稅後盈餘為2162萬元，單月每股盈餘為0.54元，累計2022年11月及12月稅後盈餘為3282萬元，年成長82.94%，每股盈餘為0.82元，累計2022年合併營收31.73億元，年成長16.5%，再創歷年新高。

美而快電商事業體旗下商業品牌、網紅品牌與直播帶貨生活選物三大類，在2022年都有雙位數的成長表現，其中直播帶貨占整體營收比重已提升至27%，商業品牌及網紅品牌則分別占比20%與32%，電商事業體較2021年大幅增長31.5%，占2022年整體營收比重已達85%。

站穩電商領域後，美而快朝虛實整合布局，希望藉由線下開設店面，將為消費者的參與、品牌形象的建設及取貨流程提供更多的機會，旗下PAZZO首家實體形象概念店自9月開幕以來，不僅營業成效亮眼，亦為消費者創造線下獨有的穿搭體驗，提升對品牌的好感度，挹注品牌業績表現，美而快也決定加速腳步於全台展店；目前鎖定台中、嘉義、台南及高雄開展新店，其中台中預計開設兩家，嘉義、台南及高雄各設1家，預計今年店家數將達6家，並以每家店年營業額1億元為目標。