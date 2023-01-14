在晶圓龍頭大廠釋出正向展望、美國最新CPI優於預期的激勵下，本週五指數上漲92.49點，漲幅0.63%，終場收在14824.13點，統計台股開年第二週續揚450.79點，週線漲幅達3.14%，紅包行情鮮明，且日均量回溫至1813.13億元，週線連二紅。

三大法人方面，連續兩週見到內外資法人聯袂回補台股，外資本週大舉買超889.8億元，不僅為連二買，更為近兩個月來單週最高買超金額，投信與自營商的回補力道也雙雙擴大，分別挹注94.03億元、87.07億元，帶動投信連續買超週數再推升至第30週，三大法人合計買超1070.90億元，單週突破千億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，受惠於晶圓龍頭大廠大漲的帶動，本週依舊由科技股領銜表現，類股強彈4.57%，其次為金融類股的1.3%，傳產族群漲幅0.93%，三大指數皆守穩在月線與季線之上，即使下週二台股即將虎年封關，依目前美股強勢、台股偏多格局不變的情況下，可望帶給虎年順利封關行情，根據2013年以來數據統計，春節封關當日指數收紅的機率達七成。

面對今年農曆年假有十天，安聯投信台股團隊表示，農曆年假期間剛好碰到美國財報周與2月初聯準會開會；不過，與台股關聯度較高的美股法說時間都有避開農曆假期；聯準會除非升息超出市場預期，則台股有望回歸基本面、走自己的路。

孫傳恕表示，這波延續台股多頭的強心針，主要來自內外兩大利多，首先是分析晶圓代工龍頭大廠去年獲利首度突破兆元，年增70.4%，EPS高達39.2元，第四季毛利率62.2%亦創歷史新高，且先進製程營收占比達54%，具領先地位。雖然針對景氣展望方面，指標大廠認為上半年終端需求疲弱、資料中心需求亦可能出現轉弱，產業鏈持續面臨去庫存壓力，然而上半年產業鏈去庫存有機會告一段落，下半年可望穩健回升，給予市場衰退進入尾聲、將重啟漲勢的期望。

就近日登場的重要法說釋出訊息來看，安聯投信台股團隊表示，在AI、高速傳輸等高階製程或科技新創技術等主題，其展望有望先蹲後跳，一來意味著布局契機浮現，另外也為市場注入信心，因此建議投資人可適度抱股過年、或以定期定額方式參與台股。至於在非電族群部分，安聯投信台股團隊表示，由於中國解封後的復甦之路仍有待觀察，因此相對保守看待相關效應；不過可留意政策概念股，如受惠政府推動能源轉型、綠電等所需要投入資源，加強智慧電網與儲能系統等基礎建設。