女星郭碧婷2019年與香港娛樂大亨向華強兒子向佐結婚，婚後育有一雙兒女，是人人稱羨的豪門少奶奶。豈料，因向太過往驚傳「婚內多次出軌」，郭碧婷近日更被眼尖的網友發現IG退追向佐，使婚變傳聞持續延燒。對此，有網友曬出目擊郭碧婷與向佐一同逛街的照片，兩人同框的甜蜜模樣使謠言不攻自破。

網友在微博上曬出偶遇向佐一家人在香港一同逛街的畫面，只見照片中，向佐和郭碧婷兩人在香港九龍商場MegaBox某嬰兒用品店輪流抱著小孩選購零食和玩具。此外，可見到向佐輕撫著老婆的背，互動十分親密。

網友在微博上曬出目擊郭碧婷與向佐逛街的照片。(圖／翻攝自微博)

此次的網友分享，是向佐被爆出「婚內出軌」神隱後，首次與郭碧婷同框亮相，間接粉碎夫妻失和的傳言。相關話題「向佐郭碧婷，逛街」在陸網熱搜榜上居高不下，不少粉絲們紛紛獻上祝福：「他們感情好著呢」、「祝福他們永遠幸福下去啊！」豈料，也有部分網友指出照片拍得相當虛假，表示：「不是偶遇吧，這視角是隨行助理光明正大拍的吧」、「有勞向太特地安排人發帖了」、「他們需要逛街？豪門不都是送上家裡挑選的嗎？」

事實上，向佐去年爆出偷吃傳聞後，向佐神隱、郭碧婷則是低調沒回應此事，僅由婆婆(向太)出面駁斥此謠言。然而，日前女兒2歲生日、兒子百日宴也全都不見向佐身影，且郭碧婷IG還取關丈夫，也不外乎網友們在照片於網路上流傳後，仍質疑是「作秀」。