美國財政部長葉倫（Janet Yellen）週五表示，美國很可能在1月19日觸及31.4兆美元（近新台幣966.4兆）的法定國債上限，迫使財政部啓動非常規現金管理措施，這些措施很可能在6月初之前實施以防止美債違約。

耶倫在給新任共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的信中說：「一旦達到限額，財政部將需要開始採取某些非常規措施，以防止美國拖欠債務。」她敦促立法者迅速採取行動，提高債務上限，以「充分保護美國的信用和信心。」

信中說：「雖然財政部目前無法提供關於非常措施，使我們能夠繼續支付政府義務的估計，但現金和非常措施不太可能在6月初之前用完。」

目前把持著眾議院的共和黨威脅說要利用債務上限的事情，來要求民主黨和拜登政府消減政府支出 。這引起了華盛頓和華爾街對今年債務上限的攻防的擔憂。

這場爭奪戰的破壞性不亞於2011年那場曠日持久的奪爭戰，並造成了美國的信用評級被短暫下修，多年來使得美國不得不削減國內和軍事開支。

眾議院共和黨人正計劃在3月底前提出一項「債務優先」措施，要求美國財政部在達到債務上限後繼續支出部分款項。《華盛頓郵報》援引消息人士的話說，共和黨的計劃將要求財政部繼續支付國債的利息，還可能規定，財政部應繼續支付社會保障、醫療保險和退伍軍人福利，並為軍隊提供資金。

耶倫相信，美國政府在不提高舉債上限的情況下只能支付到6月初，比許多外借的分析師預測的還要快。