穩懋(3105)將於2月9日舉行法說會，公布2022年第4季及2022年全年財報，並說明2023年第1季展望，由於第1季為傳統淡季，且逢農曆年長假工作天數較少，加上股王大立光(3008)對智慧型手機市場釋出保守看法，市場預期，穩懋第1季營運恐仍處於谷底。

受到終端客戶庫存調整影響，穩懋2022年12月合併營收為10.85億元，月減10.74%，年減53.67%，創下6年來單月新低，累計2022年第4季合併營收為35.1億元，季減11.05%，年減50.49%，符合公司財測第4季合併營收將較上季下滑low-teens（11%到13%）百分比，累計2022年合併營收為182.41億元，年減29.79%。

由於第1季為傳統淡季，且逢農曆年長假工作天數較少，市場預期，穩懋第1季營運恐仍處於谷底。

全球經濟動能變差，原本已冷颼颼的智慧型手機市場未見好轉，大立光董事長林恩平在12日法說會坦承現在感覺手機客戶狀況比之前更差，手機需求惡化，幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商，讓市場對於智慧型手機供應鏈看法趨於保守，13日外資大賣穩懋1764張，穩懋股價大跌13元，以170.5元作收。