巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭控慫恿支持者發起反民主抗議，結果他的「鐵粉」闖入巴西利亞的政府建築破壞，巴西聯邦檢察官今天聲請最高法院對他展開調查。

路透社報導，根據巴西檢察總長辦公室官網發布的聲明，波索納洛可能涉及「唆使與發起反民主行為，導致巴西首都巴西利亞上週日發生破壞與暴力事件」，因此他將遭到調查。

最高法院早已下令逮捕波索納洛任內的司法部長托瑞斯（Anderson Torres），因為他在接下維護巴西利亞公共安全的職責後，讓巴西利亞發生抗議事件。

數以千計的波索納洛支持者上週末大肆破壞最高法院、國會與總統府，試圖引發混亂並要求軍事政變，以圖罷黜總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）並恢復極右派領袖波洛納洛的權力。

波索納洛去年底在他任期結束前夕離開巴西飛到美國，以避免在魯拉元旦就職典禮上，親手把總統飾帶交給他。左派的魯拉在去年10月總統決選擊敗波索納洛。

人在美國佛羅里達州的托瑞斯已表示，他打算回到巴西投案；同樣也在佛州的波索納洛在社群媒體上說，他將提前返國。

巴西司法部長迪諾（Flavio Dino）在記者會上說，他會等到下個星期再評估托瑞斯的案子，並表示如果托瑞斯最後沒有投案，可能會尋求引渡他。

針對托瑞斯的逮捕令是由最高法院大法官莫萊斯（Alexandre de Moraes）發出，他在國會暴動案發生後數小時，解除托瑞斯的巴西利亞公安首長職務。

警方昨天在托瑞斯住家發現一份政令草案，內容似乎是如果波索納洛去年10月輸掉總統大選，將出手干預的提議。

托瑞斯聲稱這份文件等一堆物品是被扔掉的垃圾。他說，這些文件是有人趁他不在時「洩漏」給「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo），以捏造「假論述」。

司法部長迪諾說，他尚未對美國提出與波索納洛有關的要求。同時，波索納洛所屬的右翼政黨自由黨（Liberal Party）高層告訴路透社，自由黨決定加強律師團隊陣容，準備為波索納洛辯護。