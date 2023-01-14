位於新板特區的「來青」社會住宅，市府分回235戶，去年底一度傳出將轉成預售屋標售，在新北市長選舉過程中，遭綠營砲轟，市府嚴正否認。「來青」去年12月5日完成點交，財政局第一階段規畫82戶社宅出租，後續再評估第二波規畫，強調市府絕無出售計畫，新北市議員黃淑君認為，社會住宅攸關市民居住正義，絕不可標售，更應積極檢討行政流程，讓民眾可以盡快享有相關權利。

黃淑君指出，新北市來青社宅已經於去年12月5日完工點交，共有235間社會住宅提供市民朋友，並且預計規畫社會住宅只租不售及包租代管兩種出租方式，財政局目前第一階段僅規畫82戶社宅出租，要求市府財政局積極檢討，絕不可標售，且應以照顧市民角度衡量合理的租金。

黃淑君另指出，日前浮洲合宜住宅因為租金調整，導致民眾負擔倍增，希望新北市政府設計社宅租金，勿只參考市場行情，而忽略了照顧市民朋友的需求。

財政局說明，其餘151戶規畫，由於該社宅位於新板特區，房屋坪數大及近租金行情較高，是否符合社宅及租金補貼的市場需求，仍須滾動式檢討，再評估做第二波規畫。