112年加強重要節日安全維護工作期間，台中市豐原婦人下樓取包裹時，不慎遭密碼鎖反鎖，誤將5個月大男嬰獨留屋內，消防人員以梯子攀爬2樓試圖破壞鐵窗，警方則同步聯繫房東進而得知鎖密碼，嘗試2次後順利打開房門，經檢視男嬰身體狀況並無大礙，婦人才鬆了一口氣，不斷感謝警消幫忙協助。

豐原警分局豐原派出所警員范家維日前上午接獲報案，豐原區成功路有一名5個月大男嬰受困屋內，員警趕緊到場。

經了解，這名32歲的婦人下樓取包裹時，因疏忽忘記帶房門磁卡及手機出門，門關上後，才想起5個月大男嬰獨留家中，趕緊向鄰居求助，通報警消與鎖匠到場，鎖匠表示現有工具無法將密碼鎖破解，只能待消防到場破窗。

消防人員到場後迅速架上梯子攀爬至2樓鐵窗，嘗試將安全鎖拉起，警方同時透過鄰居聯繫房東並取得鎖的密碼，按壓2次後順利開啟房門，警消與范婦趕緊衝上樓查看男嬰情形，所幸男嬰平安無事，婦人驚嚇中流下眼淚，感謝警消協助，讓這場歷時11分鐘有驚無險的驚魂記平安落幕。

豐原派出所所長林樹鉉表示，家長不慎將孩童反鎖屋(車)內的案例時有所聞，在此呼籲民眾外出時一定要多加留意，切勿將孩童獨留家中，隨時提高警惕，避免意外發生。