立法院昨日決定延會至19日，並優先審特別條例，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國民黨團11日宣布拒簽總預算案，民眾黨跟時代力量，也跟著不簽結論，這讓我們警覺，背後定有「玄機」，否則，兩個都曾經喊過要立法院「速審總預算」的在野黨，何來不簽預算協商結論之理？他指出，「時代力量、台灣民眾黨、國民黨，沆瀣一氣，各懷鬼胎」。

柯建銘指出，國民黨早就知道，所謂「年前發紅包」，根本不可行，就算「特別條例」立法院三讀通過，也要經總統公告3天後生效，早就過年了，「特別預算」還要送來立法院審查，閣揆還要備詢，還要付委審查，再怎麼開快車都不可能，最後，要發現金，行政院還有行政程序跟軟體流程設計等流程，至少需1個月時間。

柯建銘還說，時代力量也反對發現金，4黨沒有共識的狀況下，「特別條例」與「特別預算」皆有1個月冷凍期，勢必無法省略，過年前發現金是「天方夜譚」、「緣木求魚」，國民黨不要再騙人騙己。

柯建銘指出，國民黨只好拿「特別條例」來綁架「總預算」，意圖把「年前無法發紅包」的責任推給民進黨，事實上，國民黨做如此的政治操作，其實是綁架總預算與特別條例，為「內閣改組」見縫插針，增添阻礙。

柯建銘表示，時代力量與台灣民眾黨的代表，居然說出「民進黨對於總預算保留的120案都贊成，這樣就可以讓總預算順利通過」這種理由，何其荒謬？何其荒唐？他痛批，時代力量與台灣民眾黨居然要民進黨放棄對預算案監督的權力，只為了換取自己被保留的提案通過，要這樣子乾脆廢除預算審查好了？

柯建銘呼籲，在野各黨，不要綁架中央政府總預算，要知道，多少社福、勞工、中小企業等，都在等著新一年度的中央政府總預算來幫助他們度過寒冬，還有國家重大政策政事必須推動，如此利用總預算來做政治操作的行徑，台灣人民會接受嗎？各位對得起自己拿的立委薪水嗎？這是我們要的國會嗎？這是那門子的「看緊人民荷包」？