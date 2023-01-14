副總統賴清德即將接任民進黨主席，傳出黨祕書長將由菊系人馬、曾代理高雄市長的許立明接掌。立委陳亭妃說，2022大選後黨務檢討報告指向敗選可能是黑金問題，2024能否擺脫這個陰霾，很重要，尤其現在大家焦點都在台南，許立明對南部也了解，18日後，黨主席與祕書長的全新組合，希望能給黨一個不一樣的改革與改變。

陳亭妃今天上午與市議員胞妹陳怡珍舉辦「2023愛在台南寒冬送暖過好年」關懷弱勢活動，她受訪指出，期待黨有新氣象與新未來，18日之後，黨主席與祕書長都將是全新組合，全台現在都關注台南的黑金議題，民進黨2024能否擺脫這個陰霾，相當重要。

她說，未來的許祕書長在高雄長期與陳菊是非常好的夥伴，對南部也了解，希望可以給黨一個不一樣的改革。台南正副議長選舉之前，陳亭妃曾幾度於臉書發文「黑道介入台南市議長選舉，總統、副總統、代理黨主席、市長還要繼續靜默嗎？」、議長選舉落幕當天也po文「檢調該動手了吧！」隨著司法開始偵辦，她就未再於臉書針對黑金抒發心聲。

陳亭妃(右一)與陳怡珍(右三)今早舉辦「2023愛在台南寒冬送暖過好年」關懷弱勢活動，(曹婷婷攝)

陳亭妃、陳怡珍連續12年舉辦寒冬送暖關懷弱勢活動，今天同步於北區、中西區、安南區、安平區、南區、東區同步發放給低收入戶，也關懷曾文區獨居老人，總計近5200戶受惠。