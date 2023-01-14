大陸銀保監會黨委昨召開全系統2023年全面從嚴治黨和黨風廉政建設暨紀檢監察工作會議，銀保監會黨委書記、主席郭樹清回顧總結2022年系統全面從嚴治黨和黨風廉政建設工作，研究部署2023年重點任務。中央紀委委員、駐會紀檢監察組組長、銀保監會黨委委員王陸進傳達二十屆中央紀委二次全會精神，並對做好銀保監會系統紀檢工作提出要求。

會議指出，2022年銀保監會黨委堅決扛起管黨治黨主體責任。會議要求，2023年要堅決懲治政治問題和經濟問題交織的腐敗，嚴查利用監管審批權、檢查權、處罰權、接託管權等謀取私利的問題。要堅決懲治金融風險亂象背後的腐敗，嚴查與股權亂象、投資亂象、監管套利等關聯的不法利益輸送問題，堅決剷除不法金融高管、不法企業主和監管「內鬼」的利益黑三角。要堅決懲治政商旋轉門、「逃逸式辭職」背後的腐敗，嚴查利用權力餘溫「期權式腐敗」謀利等問題。