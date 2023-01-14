台灣大學前校長管中閔卸任後，持續在個人臉書分享心境。他今PO文，提到當年參加校長遴選的往事，原本毫無意願，直到遇見圖資系黃慕萱老師，得知她竟成功選上文學院長，才起心動念，決定參與這場「當選機率不到1%」的遴選，就此踏上另一段險惡旅程。

管中閔表示，2017年秋天是他回台灣教書23年來第一次休假，安排赴大陸旅遊，途中接到一名台大老師電話，希望他出來參加校長遴選。回台後，管與幾位台大「嫡系」出身的老師見面，他們熱情勸管出來選校長，認為管若當選，可望為台大帶來新氣象。

後來，管中閔想起，當年5月曾遇到圖資系的黃慕萱老師，對方正參加文學院長遴選，但黃自認圖資系是小系，不太可能當選；8月再遇到她，黃老師已成文學院長。管問她「妳不是說不可能當選嗎」，黃回她也不知道，或許遴選委員們覺得文學院需要改變吧！

管中閔被這番話改變想法，回家後馬上告知老婆將參與遴選，老婆驚訝之餘，追問當選的可能性是多少，管直言「可能低於百分之一吧」，老婆嘆氣：「可能性這麼低，為什麼還要浪費時間和力氣去選」。

管中閔認為，就算最後沒有當選，但也許他在遴選過程中提出來的想法，會被未來校長採用，那就不算是白費。