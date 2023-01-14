創下NBA史上最多觀眾進場紀錄(68323人)的一役，14日在馬刺主場阿拉莫巨蛋登場，勇士全場轟進18顆三分球，更有8名球員得分破雙位數，最後以144比113輕鬆轟垮地主馬刺，創下本季得分單場新高，目前戰績21勝21敗，勝率重新回到5成。

儘管面對史無前例的主場觀眾加油聲浪，勇士仍在一開賽就打出誇張17比4開局，完全不給地主馬刺面子，柯瑞也甩脫前役才剛傷癒復出的低潮，半場投7中4，含三分球投4中1，攻下10分，搭配迪文森佐半場12分，打完上半場，勇士74比60領先。

來到下半場，勇士三分火力持續爆發，不僅柯瑞與克雷湯普生，迪文森佐、普爾、蘭姆等人也投進三分球，幫助勇士很快擴大領先差距到25分，得分也早早在第3節還沒結束前破百，末節更把差距擴大到30分以上，比賽很快就進入垃圾時間了。

勇士以普爾25分最高，迪文森佐也拿22分，克雷湯普生與威金斯各拿16分，柯瑞15分，盧尼14分、10籃板，蘭姆13分，穆迪12分，得分點不僅平均，替補得分(67)還比先發(77)多；馬刺以特雷瓊斯21分最高，凱爾登強生17分，麥克戴摩14分。