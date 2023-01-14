為紓解北北基交通壅塞問題，行政院長蘇貞昌昨下午核定捷運汐東線綜合規畫案，並同意先行匡列新台幣278.46億預算，用於啟動相關設計及工程發包。對此，民眾黨主席柯文哲14日以前台北市長之姿喊話，重申環狀線還是第一優先，「如果你要把力氣分散的話，問題會更大」。

汐東捷運全長約5.5公里，設置6座車站及1座機廠，總建設經費376.93億，其中基隆捷運計畫分擔98.47億，但在基捷計畫尚未確認前，為加速建設執行，中央同意先行匡列278.46億，而新北市負擔220.5億、中央補助57.96億，若2年後基捷仍未核定，新北市捷運局將配合提報修正經費。

對此，柯文哲上午出席民眾黨立委邱臣遠、議會黨團副主任吳怡萱中正萬華聯合服務處揭幕儀式前受訪，他表示，人類之所以會有經濟學，主因是資源有限，如果資源無限，就也不需要經濟學，當前台北市正在施工的有捷運信義東延線，萬大線一期、二期，如果有選擇的話，環狀線還是第一優先。

柯文哲分析，環狀線計畫大概要花掉2300億，若要促成以環狀線車站為中心的都市計劃重整，總經費估計會超過4000億，但政府不是資源無限，所以在政治上還是要決定優先順序，他仍主張環狀線優先，能馬上解決內湖問題，若把力氣分散問題會更大，「這是我個人的想法，當然新市府有他的想法」。