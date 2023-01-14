下周六是除夕，新北市環保局鼓勵民眾，若想提供外觀良好且功能無損壞的二手家具、家電予弱勢或失業家庭、清寒學童、火災受災戶或需救助的原住民等對象，請於19日前、或30日起的上班時間聯絡「幸福小站」，讓物資生命能夠延續。

環保局表示，「幸福小站」自2011年7月開張至今，已媒合3萬1175件二手家具與弱勢家庭循環利用，使4791戶、1萬7605位市民改善家中境況。而每年過年前一個月，回收家具數量更是比平時增加2倍，今年「幸福小站」也不例外，已加緊腳步「兔吉利來」予弱勢家庭，希望在促進社會資源循環的同時，也傳遞民眾的愛心。「幸福小站」專線02-8952-0755。

曾接受媒合的許媽媽分享，自己是一位曾有家暴境遇的單親媽媽，為了照顧兩個孩子，她經常四處奔波兼差，且為了孩子的安全著想時常搬家，由於經濟困難，在生活與租屋花費之餘，已無力額外添購家具及家電等。

許媽媽說，某次學校老師來關懷家訪，媒合了幸福小站的資源，而幸福小站團隊在得知境遇後，立刻聯繫詳談、了解需求，媒合了適合住家環境的家具及家電等，將二手沙發、衣櫃、鞋櫃、電視櫃、床具、冰箱及洗衣機等32件物品，陸續搬運、定位並協助安裝測試，大幅改善了她與兩個孩子的生活環境，也讓她感受到社會處處充滿溫暖。

環保局表示，去年起「幸福小站」更與民間第四台業者合作，由幸福小站提供二手電視，業者則提供免費有線電視收視服務，讓弱勢家庭看電視的願望一次滿足，也透過各區公所的宣傳，有效傳遞社會各界的愛心。