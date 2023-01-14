內閣改組聲浪不斷，傳出閣揆蘇貞昌將下台，由前副總統陳建仁接任呼聲高！針對下階段的內閣調整，總統府表示，將在立法院會期結束後進行討論，「若有定案將向各界報告，請各界無須過度臆測」。對此，精神科醫師沈政男直言，臆測是擔心蘇貞昌還是留下來，「有必要讓大家擔這個心嗎？民進黨還在失血，不是沒有道理」。

台灣民意基金會13日公布最新民調，5成7不滿意蘇貞昌內閣整體施政表現，創下2019年1月蘇組閣以來的新高紀錄；此外，7成贊成改組，其中5成更期盼內閣全面大幅改組。對此，沈政男昨在臉書指出，大家都焦慮到每天在問閣揆到底會不會換，但得到的回應卻是「各界毋須過度臆測」，沈直言，臆測就因擔心搞了半天，蘇貞昌還是留下來，「有必要讓大家擔這個心嗎？民進黨還在失血，不是沒有道理」。

沈政男提及，陳建仁與前桃園市長鄭文燦如果接任成為正副閣揆，在他看來是相當適當，「但很可能被你嫌到爆」，且明年一月十三日票開出來，「就知道我對還是你錯了」。沈政男說就是陳建仁與鄭文燦了，不用再猶豫了，因為就只是蔡賴體制下的執行長，確實履行蔡賴意志就可以了。

至於陳建仁被指將成蔡英文的魁儡，沈政男認為，台灣憲法本來的意思就是這樣，蔡英文當初找林全組閣也是這樣，只因施政滿意度直直落，只好把實權分給閣揆，甚至到了蘇貞昌，變成「閣揆倚賴症」，好像沒有人幫忙挺著，蔡英文的滿意度又會直直落。沈政男認為蔡英文不要擔心，凡事只要跟賴清德、陳建仁與鄭文燦好好商量，一定可以找出解答。陳建仁與鄭文燦的政治氣質很類似，都是溫和、寬容又機智，背後也有滿滿自信，沈政男說一定可以好好幫忙蔡、賴兩人。