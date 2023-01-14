日相岸田文雄出訪歐美，今天與美國總統拜登會談，議題涵蓋與俄、中、北韓緊張，計劃和美軍共同加強在亞洲的嚇阻力。美媒解讀會談一大要點是將日本建成軍事強權。

「華爾街日報」報導，拜登在白宮橢圓形辦公室與岸田會談，開宗明義強調美國會「完整、通盤、貫徹對盟邦承諾，日本的防禦尤為重要」。

根據13日發布的聯合聲明顯示，兩人重申東京當局籌購數百枚美製戰斧巡弋飛彈以強化日本新防衛立場的決心，還說已責成雙方相關部會深化合作日本政府決定改採的「反擊能力」。

日本政府去年12月16日在臨時內閣會議通過新版「國家安全保障戰略」等3份文件，賦予日本擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」，被視為二戰後日本安保政策一大轉變。

拜登重申美國對日本防衛承諾時還說會「用盡一切能力，包含核武」。

在拜岸會之前，雙方的外長、防長本週稍早在華府舉行美日2+2會談，會後雙方宣布保護日本衛星、為日本配備長程飛彈與強化駐日美軍陸戰隊等等一系列相關計畫。

岸田訪美期間高談他去年12月推動的安保政策調整，包含擴大國防支出與購買諸如戰斧飛彈等美國武器；岸田之前表示，這展現日本要加強在自身防衛上扮演核心角色，並填補所謂多年來軍事投資不足的漏洞。

不過公廣性質的日本放送協會（NHK）10日發布的民調顯示，岸田內閣的支持率僅33%，不滿比率達45%。

「紐約時報」指出，這是岸田2021年10月當選首相後第一次訪美，距離他宣布強化軍力與擴大軍費開支等安保政策調整也僅一個月。拜登與岸田形同誓言攜手將日本轉型為有力的軍事強權以平衡中國崛起，並讓美日同盟成為兩國亞洲利益的基石。

到訪華府前，岸田先出訪歐洲、英國、加拿大，在倫敦時與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）簽署可在對方領土互派武裝部隊的「相互准入協定」。

除採購美製武器，根據美國在日本新的部署安排，駐防沖繩的第12美軍陸戰隊砲兵團，將轉型為高機動的第12陸戰隊濱海作戰團（MLR），以便能快速反應離島發生事態。新的陸戰隊濱海作戰團兵員約2000人，將具備長程反艦火力。

但紐時指出，日本增強軍力之舉恐引起美國另一盟邦南韓不安，因為許多韓國人仍有對日本當年血腥殖民的不滿遺緒，成為日韓關係間一個不定時炸彈。