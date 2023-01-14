Trae tried to seal the game from the logo... then John Collins saved the day 😮 pic.twitter.com/uqqzfI1fZU — Bleacher Report (@BleacherReport) January 14, 2023

就算最近身陷交易傳聞，老鷹前鋒柯林斯還是把自己份內工作做得很好！靠著柯林斯最後0.7秒的補籃命中，老鷹驚險以113比111氣走地主溜馬，拿下本季第20勝(22敗)，目前仍排在東區第9的邊緣位置，距離東區第8熱火還有2.5場勝差。

老鷹雖靠崔楊最後32秒的三分球，取得111比109超前，可是溜馬隨即靠著希爾德兩罰俱中追平，崔楊想用大號三分球再次超前沒進，穆雷搶到進攻籃板，中距離跳投還是不進，柯林斯卻又搶到進攻籃板，第一時間把這個致勝球補進籃框內。

崔楊全場投進6顆三分球，貢獻26分、11助攻，依舊是老鷹表現最出色的球員，杭特也有25分進帳，穆雷18分、8籃板及6助攻，頂替卡培拉中鋒位置的歐康烏18分、22籃板及4火鍋，致勝功臣柯林斯全場投9中2，只拿7分、8籃板。

少了聯盟助攻王哈利柏頓的溜馬，則以馬圖林26分最高，布瑞瑟特17分、10籃板，希爾德18分、5助攻與5籃板，傑倫史密斯14分，麥康奈爾13分、7助攻與7籃板，艾塞亞傑克生10分、10籃板及7助攻，可惜溜馬沒法守住柯林斯最後一擊。