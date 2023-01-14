陳嫌在小丁丁娃娃底部挖洞，並將槍枝藏放其中。（警方提供）

毒蟲遭搜索把槍塞進造型娃娃 他猛瞧「大鵰」慘露餡（呂健豪翻攝）

新北市蘆洲警方日前查緝1名陳姓毒犯（45歲），持搜索票於陳嫌住處搜索時，發現他一直注意一旁男性生殖器造型的「小丁丁娃娃」，警方察覺有異，上前將娃娃拿起時，發現重量特別重，仔細檢查後，發現陳嫌從娃娃底部挖洞，將1改改造槍枝藏在其中，警方還在屋內查到3顆子彈以及33公克安非他命，將陳男逮補，訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

警方表示，日前接獲線報，蘆洲中山一路某民宅內有嫌犯持有毒品及其他違禁品，警方本月5日上午7時許，持搜索票前往搜索，警方上門時，陳嫌還睡眼惺忪來不及反應，待警方出示搜索票後才驚覺大事不妙。

警方在屋內查獲陳嫌來不及收好的安非他命33公克、毒品分裝袋及磅秤，不過警方發現，不論於何處搜索時，陳嫌都將目光集中在擺放於客廳俗稱「小丁丁娃娃」的男子生殖器造型絨毛玩具，因此察覺有異。

警員上前將娃娃拿起準備檢查時，發覺重量特別重，後來才發現陳嫌在娃娃底部挖洞，並將1把改造手槍藏匿於娃娃內部，並於屋內其他地方查獲彈匣、子彈3顆。

後續警方將陳嫌帶回警局訊問，他供稱毒品為自己吸食，並坦承槍枝為其所有，訊後依毒品、槍砲等罪嫌移送新北地檢署偵辦。