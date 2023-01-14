比基尼正妹倪娜昔日身穿三點式泳裝現身東港碼頭爆紅，近來因為無罩激凸搭捷運再次引發話題，平時經營個人YouTube頻道「崩壞的英文老師」分享日常生活，昨(13日)更新一則沒穿胸罩玩飛行傘的影片，只見傲人上圍大方見客，還逼近走光邊緣，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

倪娜在個人YouTube頻道更新沒穿胸罩跳傘的影片，只見她一開始難掩緊張情緒，不安神情全寫在臉上，直到飛往高空隨著教練指示調整坐姿後，神情才逐漸顯得輕鬆，身穿超小Size白色比基尼的她，原本傲人渾圓弧線大方見客，綁上安全帶綁帶後，讓飽滿胸型更加呼之欲出，加上身體隨著風勢左右晃動，呈現出「波濤洶湧」的視覺效果，讓所有人充滿無限遐想。

倪娜挑戰沒穿胸罩玩飛行傘

對此，網友紛紛留言：「簡直像自己在跳傘，但奶奶不是自己的」、「今天是教練最開心的一天」、「完全是另外一個程度的美，可惡風景好漂亮配美人剛剛好」、「我被控了怎麼辦」、「太性感了啦」、「真的好兇」、「我也好想要去考教練」、「我覺得比MRT散歩還有趣, 期待下一個體驗」。

倪娜日前跟風日本「無罩散步」，拍攝沒穿胸罩搭台北捷運的影片，上傳影片不僅畫質清晰，還可以360度任由觀眾隨意移動，上傳2天就吸引了1.6萬人觀賞，目前兩支同系列影片累積瀏覽量更已突破百萬，成功掌握住流量密碼。