巫師明星長人波爾金吉斯（Kristaps Porzingis）本季只缺席了5場比賽，對於擁有玻璃人體質的他來說，是相當不可置信的一件事，波爾金吉斯接受NBA官網專訪時提到，休賽季專注於下肢訓練及調整身材，是他整季保持健康的重要關鍵，而談到與獨行俠王牌東契奇（Luka Doncic）合組歐陸雙星的那段時光，波爾金吉斯則坦言2人並不合拍。

在畢爾（Bradley Beal）多半時間缺席的情況下，波爾金吉斯多半時間是獨自帶隊，本季平均可攻下22.0分、9籃板及1阻攻的成績，已經接近他當年入選明星賽的身手。波爾金吉斯過去在尼克時期，不但遭逢左膝前十字韌帶撕裂傷勢，還傳出與球團高層鬧不愉快，尼克不確定是否能長留波爾金吉斯，只好將他交易至西區球隊獨行俠。

獨行俠替東契奇迎來了全明星內線好手，球團也甘願等待波爾金吉斯半年的時間治療膝蓋，甚至奉上5年1.58億美元的大約，而在獨行俠的2個半賽季，波爾金吉斯雖然場均可拿下20分、8.8籃板數據，也算得上打出明星級水準，但波爾金吉斯卻三天兩頭就得前往傷兵名單報到，防守上也少了過往的積極性，在獨行俠的地位也下滑許多。

接受NBA記者麥迪納（Mark Medina）專訪，提到為何與東契奇無法發揮出潛力，波爾金吉斯承認2人的組合是不合適的，「在進入泡泡園區之後，我們曾打出精彩的配合，然而我在合作的第2年就受傷了，再也沒有過往的效率，我本來可以在獨行俠打得更好，但以我的打球風格，長期下來並不會有什麼好的結果。東契奇是一個真正的超級巨星，是令人難以置信的球員，他必須得保持前進的步伐，完成自己的目標。」