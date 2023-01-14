春節即將到來，大陸《花語星座》運勢專欄指出，生肖牛、生肖馬、生肖龍運勢將會逐漸翻轉，其中生肖牛在事業上能獲得良好表現，並且如機會降臨時好好把握住，就能夠得到很大的突破，之後做任何事情都能如願以償。

▍生肖牛

生肖馬性格直爽，能誠懇接受別人意見，在春節後霉運將會一掃而散，生活將逐漸平順，在事業上也會獲得良好的表現，如機會降臨並好好把握，就能贏來很大的突破，之後不管做任何事情都能如願以償。

▍生肖馬

生肖馬做事總是勤奮努力、腳踏實地，他們不怕辛苦，所以在工作中也是任勞任怨，雖心中多少有點不平衡，但通過不斷努力付出，終於撥雲見日，在春節後得到貴人幫助，事業迎來發展機會，也會得到上司的重用，年終獎金更是多到數不完。

▍生肖龍

生肖龍在春節後會受到財神爺眷顧，良好的財運讓他們不論做什麼是都有如神助攻一般，尤其是做生意的朋友，訂單有如河水滔滔不絕般湧來，忙得不可開交，只要敢於放手去拚搏，就能夠賺大錢。