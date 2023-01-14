民眾黨主席柯文哲卸下台北市長職務後，短暫回到台大醫學院擔任教職，昨晚他在臉書宣布提前退休，笑說自己像是1492年的哥倫布要航向不可知的世界。他14日受訪解釋，正式生效日還是2月1日，之後會到台北市台灣眾望關懷基金會工作，而人一天只有24小時，以前都沒時間處理黨務，感覺非常混亂，現在要專心整理很多工作。

民眾黨主席柯文哲（右）出席民眾黨立委邱臣遠、議會黨團副主任吳怡萱中正萬華聯合服務處揭幕儀式。（黃婉婷攝）

柯文哲昨在臉書感性指出，感謝台大醫學院和台大醫院過去對他的教育和訓練，讓他在後來的日子中，不管遇到什麼困難，都有超強抗壓力。而長江後浪推前浪，他相信新的一代，可以表現得比更好，所以決定提前退休，交棒給自己的學生。

今日上午，柯文哲出席民眾黨立委邱臣遠、議會黨團副主任吳怡萱中正萬華聯合服務處揭幕儀式前受訪時說，退休的正式生效日還是2月1日，因為台大醫學院一年只有2個退休時間，就是2月1日和8月1日，所以我就選二月一日，後續還有退休的一些事務要辦，還有勞健保還要換位置，昨天是台北醫學院給退休老師頒獎儀式。

媒體問道，二月會去基金會上班，柯文哲笑說，「也不是說上班，就開始工作」，畢竟黨務還是要整理，以前一天只有24小時，根本都沒有在處理黨務，一個禮拜就2個小時，感覺上非常混亂，所以要專心整理很多工作。

而昨日他在退休影片中提到，若自己繼續留在台大醫學院會帶來困擾，外界好奇是指什麼，柯笑說「用膝蓋想你也知道」，至於未來是否持續和前台北市副市長黃珊珊合作、會擔任什麼角色，他表示，「隨時都在合作，團結就是力量」，這種事就過完年再來討論。