數位發展部部長唐鳳首度出訪立陶宛，昨（13）日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）接受外媒專訪時表示，台灣將幫助烏克蘭提升遠距學習等領域的數位基礎建設，作為烏克蘭戰後重建的措施。此消息引發熱議，大批網友想起數發部日前推出「快一點LINE 點餐客戶服務系統」，遭質疑砸錢做「政府版外送平台」一事，狠酸這次莫非是要推「烏克蘭外送系統」，更有不少網友聞訊忍不住哈哈大笑。
唐鳳接受《路透社》訪問稱，台灣可以提供遠距學習領域的重建，台灣已在發電機、設備及其他方面提供烏克蘭人道援助，但我們也正考慮數位層面的援助。
唐鳳指出，台灣希望提供已使台灣各類人士成為跨文化學習社群的事物，即便這些人士的背景相當不同。不過，台灣目前尚未與烏克蘭政府針對數位合作展開官方交涉，但她正透過個人管道進行接觸。
相關消息傳回台灣掀起熱烈討論，網友湧入PTT論壇與相關新聞連結留言：「哈哈哈哈」、「烏克蘭外送系統吧」、「烏克蘭有麵線可以點嗎」、「在烏克蘭點台灣的麵線啊」、「點麵線可以不加香菜喲讚讚讚」、「從台灣外送麵線到烏克蘭」、「外包部長最近要忙著建立領6000系統啦，很忙」、「只會講大話的外包部部長」。
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