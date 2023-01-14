台東縣關山鎮千人拔蘿蔔今天上午開拔，上千人衝進3公頃的蘿蔔田裡；在地家長說，拔蘿蔔已是關山孩子的童年回憶，有的老人家說，趁著好天氣帶孫子出門活動。關山鎮長彭成豐說，活動已連續舉辦第12年，歡迎大家來到關山農事體驗。

關山千人拔蘿蔔活動已邁入第12年，一年比一年盛大，上千民眾今天到關山拔蘿蔔。（蔡旻妤攝）

9點不到，已經有近千位民眾等在蘿蔔田旁摩拳擦掌，倒數時間一到，人潮從四面八方湧入田中央。有些識途老馬與家人分工，有人負責拔蘿蔔，有人負責整理裝袋，熟門熟路，不到10分鐘已經採了好幾袋。

許多年輕家長帶著小朋友來參加，他們說，目的不在於拔多少蘿蔔，希望小孩親自體驗農事，多多接觸泥土和大自然。

關山千人拔蘿蔔活動已邁入第12年，一年比一年盛大，上千民眾今天到關山拔蘿蔔。（蔡旻妤攝）

彭成豐說，活動迄今已邁入第12年，一年比一年盛大，成功打響關山金茭蘿蔔的品牌。金茭蘿蔔外型迷你可愛，肉質細嫩、口感好、甜度高，適合製蘿蔔乾。關山老蘿蔔銀行存有數十年的老菜脯是關山特有的黑金產業。

關山千人拔蘿蔔活動已邁入第12年，一年比一年盛大，上千民眾今天到關山拔蘿蔔。（蔡旻妤攝）

關山鎮公所鼓勵農民利用二期稻米收割後冬季期間，除了種植油菜花外，也灑種子種蘿蔔，一方面做綠肥用、也可食用、更可提振觀光增加農產品附加價值，成為台東開春最受歡迎的農村活動。