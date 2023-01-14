大陸省級「兩會」密集開啟，各地2022年「成績單」和2023年「計畫書」陸續出爐。據澎湃新聞報導，三天內（1月11日至13日），上海市、廣東省、浙江省、山東省等23省份在政府工作報告中公佈了2023年GDP目標增速，數值在4至9.5％，其中，最高的是海南省（9.5％左右），最低的是4％左右，其他省份該數值多集中在5至6.5％。各地基本都將擴大內需，尤其是促進消費列入今年重點工作安排。

此外，有19個省份已公佈2022年全年GDP實際增速，其中，江西省、寧夏回族自治區的增速最高，分別為5％、5％左右，不過，19個省份的實際增速未能達到2022年初設定的目標。

在中央經濟工作會議將著力擴大國內需求放在今年經濟工作首位的背景下，各地基本都將擴內需尤其是促消費列入今年重點工作安排，江西、重慶、山東、安徽等地將擴內需放在首要位置；圍繞製造業，部分省份也部署了重點工作，比如，廣東強調「製造業當家」，山東表示將推進先進製造業強省行動，四川將啟動國家級先進製造業集群發展「三年行動計劃」；多地還加碼數位經濟，在該領域明確發展目標；此外，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，也成為多省今年重點工作部署考量。

成績：江西、寧夏去年GDP增速暫時靠前，廣東連續34年經濟總量全國第一

目前大陸有19個省份公佈了2022年全年預計GDP增速，包括江西省（5％）、寧夏回族自治區（5％左右）、湖北省（4.7％左右）、陝西省（4.5％）、山西省（4.5％）、內蒙古自治區（4％以上）、山東省（4％左右）、雲南省（4％左右）、河北省（3.8％左右）、安徽省（3.5％左右）、浙江省（3％左右）、廣西壯族自治區（3％左右）、西藏自治區（3％左右）、遼寧省（2.3％左右）、重慶市（2％左右）、貴州省（2％左右）、廣東省（2％左右）、海南省（正增長）等。

從已公佈的數值來看，江西、寧夏GDP增速暫時靠前。根據政府工作報告，江西近年成績亮眼，GDP突破3兆元（人民幣，下同），工業增加值突破兆元、居全大陸第13位，製造業增加值占GDP比重保持33％左右、居全大陸前列，進入新興工業大省行列。此外，數位經濟增加值突破兆元、占GDP比重提高到35％。

寧夏GDP快速增長的背後也有多項推動力。去年底召開的寧夏黨委宣傳部新聞發佈會(第一場)透露，2022年前三季，寧夏農業增加值增長5.3％，居全大陸第一位。1-11月份，寧夏規模以上工業增加值增長8.0％，居全大陸第5位；固定資產投資增長10.3％，居全大陸第3位；進出口總額增長39.5％，居全大陸第4位。

不過，與2022年初定下的預期增速相比，19個省份的GDP實際增速都未完成目標。

去年，中國宏觀經濟面臨「三重壓力」疊加超預期衝擊的局面，外界普遍認為增長不及預期，中國宏觀經濟論壇（CMF）預測，中國2022全年GDP增長將達到3.3％，低於年初定下的5.5％左右的增長目標。

從GDP總量看，第一經濟大省廣東依然領跑，根據政府工作報告，預計2022年其達到12.8兆元，連續34年經濟總量位居全大陸第一。廣東實力的背後離不開「製造業當家」，據《南方日報》報導，2021年，廣東20個戰略性產業集群實現增加值4兆9069.97億元，同比增長8.3％，增加值占GDP比重約40％。

經濟大省山東、浙江、四川2022年GDP總量同樣可觀，其中，山東預計為8.7兆元；浙江2021年達到7.35兆元；四川預計超過5.6兆元。

湖北、福建去年GDP預計超5兆元，其中，福建是首次突破「5兆門檻」，湖北在2021年GDP達到50012.94億元的背景下，2022年實現增速4.7％。

上海連續2年突破4兆元。此外，安徽、河北2022年GDP總量分別達到4.5兆元、4.2兆元。

目標：海南目標增速當前最高

拚經濟、提振信心、回暖復甦，是2023年的關鍵詞。

中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所與社會科學文獻出版社2022年12月13日共同發佈的《經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測》預計，2023年中國經濟增長5.1％左右，呈現進一步復甦態勢。

北京大學國家發展研究院院長姚洋近期也表示，5％是2023年GDP增長的一個底線。

從23個公佈2023年GDP增長目標的省份看，其數值在4％至9.5％，其中，最高的是海南省（9.5％左右），其他省份該數值多集中在5％至6.5％。在海南之外，西藏自治區、江西省的今年GDP目標增速也都在6.5％以上，分別為8％左右、7％。

與去年實際增速和目標增速相比，19個已公佈去年GDP實際增速的省份，其今年目標增速都高於去年實際增速。但與去年目標增速相比，23個省份的變化不盡相同，有16個省份調低了目標增速，其中，11個省份下調0.5個百分點，分別是山西、福建、寧夏、陝西、湖北、山東、河北、安徽、廣東、遼寧、四川，5個省市下調1個百分點，分別是雲南、浙江、廣西、貴州、天津，有4個省市目標與上年目標基本一致，分別是江西、內蒙古、西藏、上海，有3個省市調高了目標增速，分別是重慶、黑龍江、海南。

佈局：擴內需促消費，加碼支持製造業、數位經濟等

大陸中央經濟工作會議在部署今年經濟工作時，將「著力擴大國內需求」放在第一條，並提出「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」和「要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資」。

在各省份政府工作報告中公佈的2023年重點工作中，擴內需尤其是促消費成為重點。上海提出，增強消費對經濟發展的基礎性作用。把恢復和擴大消費擺在優先位置，深化國際消費中心城市建設。河北強調，著力提振居民消費。制定恢復和擴大消費的實施意見。加大對餐飲、住宿、零售等行業幫扶力度。四川明確，提升內需對經濟增長拉動作用，包括大力促進消費復元活血，加快建設名揚天下、享譽全球的世界重要旅遊目的地，持續加大項目投資力度，提速建設現代化基礎設施，釋放新型城鎮化投資潛力。山東將大力推動恢復和擴大消費放在首要位置，並將在今年實施「山東消費提振年」行動。

近日，中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長徐奇淵在接受澎湃新聞專訪時表示，2023年經濟復甦將呈現出「內需表現強、外需相對弱」的格局：一方面，外需不容樂觀，穩外貿壓力可能會陡然上升，另一方面，內需在2023年的表現值得期待。

有關擴內需應該著重擴投資還是擴消費，徐奇淵表示，2023年需要更加重視消費對經濟的拉動作用，「在經濟重啟修復的初期，也是恢復消費者信心的關鍵時期，相關政策在時間上要前置、在力度上要給足，要把市場信心的『第一把火』盡快點燃起來，推動形成良性循環。」

大陸中央經濟工作強調「加快建設現代化產業體系」，製造業、數位經濟成為多個省市今年的重點佈局。

製造業大省廣東強調以實體經濟為本、堅持製造業當家，加快建設製造強省、質量強省，將提質壯大現有8個兆元級產業集群，加快推動超高清視頻顯示、生物醫藥與健康、新能源等產業成為新的兆元級產業集群，加快打造若干5000億元級的新興產業集群。

湖北提出，牢牢把握動能轉換這個主攻方向，深入實施戰略性新興產業倍增行動、製造強省戰略、服務業提質增效行動和數位經濟躍升工程，全面提升產業體系現代化水平。此外，山東表示將推進先進製造業強省行動，四川將啟動國家級先進製造業集群發展「三年行動計畫」。

還有不少省市聚焦數位經濟。上海提出，2023年著力推動城市數位化轉型，加快建設具有世界影響力的國際數位之都。浙江指出，今年將大力推進數位產業化和產業數位化，培育超百億元數位企業40家，新增智慧工廠和數位化車間150家，力爭數位經濟核心產業增加值增長10％。福建定下2023年實現數位經濟增加值2.9兆元以上的目標。

此外，如何提振民營經濟和民營企業信心也成為多個省市今年的關注重點。廣東明確提出將出台推動民營經濟發展的意見。浙江強調，支持平台經濟高質量發展，精準制定支持政策，建立專業化服務機制，鼓勵平台企業加強前沿技術研究和應用推廣，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。