今年學測英文科主題多元且生活化， 呼拉圈的歷史、茶的發展皆入題，作文提則要考生以社群媒體表情符號為主題進行發揮。全國高級中等學要教育產業工會表示，今年英文科難易適中，具鑑別度，命題多元，皆符合12 年國教課程綱要總綱所列舉的議題，引導正常英語教學。

全中教說，英文科詞彙題，題意清楚，難易適中，單字層級分配平均。第4題考驗考生相似字之分辨 。第7、9題因考驗考生對單字一字多意的認知，具鑑別度。

全中教教師群解析學測英文科題目。（全中教提供／林志成台北傳真）

至於綜合測驗，全中教說，主題是關於植物學的「樹冠羞避」(crown shyness) 及太空人在無重力之下的影響。難易適中，完全無文法題，掌握字詞與用法即能掌握。另文意選填主題是關於人體水份攝取，選文平易近人，用字貼近生活，唯考生仍需利用上下文推敲出答案。

篇章結構題目方面，全中教認為 題目有鑑別度，學生對「聯覺」此主題較陌生，但每個段落主旨清楚，指引清楚，所以應無作答困難。

混合題部分是由八段對現在很夯的植物肉的評論，乍看之下不難，但49題在考生不確定有幾個選項之下，會很難全對. 這一大題占分比非常重（10分），往後考生可能要多做這方面的練習。

閱讀測驗題目方面，全中教認為難易適中，有呼拉圈的歷史沿革、阿薩姆茶田和當地亞洲象的共存難題、zanzibar群島的歷史文化。

至於非選擇題，全中教認為，翻譯題以戰爭與和平為主題，反映烏俄戰爭時事，注意用字就可以拿高分，皆為基本的句型與用字。作文部分，主題為社群媒體使用表情符號，貼近考生生活習慣，不乏相關經驗，考生應不難發揮。