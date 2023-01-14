韓團G0T7成員王嘉爾近年專心在大陸發展演藝事業，擁有超高人氣的他，日前舉行《MAGIC MAN 世界巡迴演唱會》，12日晚間來到英國倫敦開唱。除了熱舞唱跳，還不忘展現精實身材賣弄性感腹肌，引起粉絲瘋狂，不過在演唱會上一段「來大陸你就知道這裡有多棒」的激情宣言，立刻引爆話題。

綜合港媒報導，王嘉爾在英國演唱會上以煙燻妝容搭配一身的薄紗透視裝在舞台上亮相，先向外媒客氣表示：「這裡是我的家鄉。」緊接著語氣開始激動：「聽著！聽著！實在是有太多(FXXX)媒體都在胡說八道，大陸根本不像他們說的那樣。」更指出：「那些媒體，只要你們去大陸一次，你們就會發現這裡就像是人間仙境一樣。」

此外，王嘉爾更表示：「我不知道他們在玩什麼把戲，我只是個藝術家、一個市民、一個普通人。我不知道那些甚麼玩意，我才不在乎呢。」更像觀眾們呼籲：「因為媒體有很多濾鏡，所以你們要格外小心媒體報導的言論。」疑似是因外媒對大陸的不實報導而感到憤怒。

王嘉爾在演唱會上怒懟外媒的舉動不只讓現場粉絲群情激憤，當消息傳至陸網後，也在微博上引發網友熱議，許多網友們紛紛大讚他是「真男人」，留言：「有效闖海外」、「大陸男人太帥了」、「用最火辣的衣服說著最剛的話。」