本周就要準備過年了，相信不少民眾每年過年都會為了年菜而煩惱，不管是想快速簡單出菜，不想滿屋油煙及氣味，不想鍋子一直煮完又洗的麻煩步驟，又或是希望能完美翻熱年菜的，此次就需要最簡單、便利及快捷的廚電，像是蒸氣烘烤爐、電子鍋、氣炸鍋等新型廚電，都能壓縮料理時間，因此最近在電商上的廚電料理產品就相當熱銷，而此次也將推薦現在最熱門的廚電商品，讓今年過年不煩惱。

Yahoo奇摩購物則觀察到，能快速加熱回溫的廚電商品皆有近2倍的銷量成長，而銷售冠軍就由Panasonic微波爐奪下寶座，特價2890元好入手之餘，解凍、加熱菜色都能輕鬆搞定，而能燉湯、加熱各種像佛跳牆等熱門年菜的國民家電大同電鍋，近日也因新色上市而銷量飆升將近4倍之多，19日到29日期間全站享單日滿2000送200購物金，天天簽到再送超贈點，更針對廚房料理家電指定品項推出滿額3千送獨家阿虎撲克牌，大同電鍋結帳限時再享9折、滿3000元再贈大同迷你電鍋收藏盒玩，Panasonic微波爐結帳9折優惠外、滿額888再抽Yahoo奇摩購物加碼阿虎麻將組等優惠。

Yahoo奇摩購物中心的Panasonic 25公升機械微波爐，原價5990元，16日至31日前享特價2890元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的大同 HELLO KITTY珍珠奶茶不鏽鋼電鍋，原價5900元，16日至31日前享特價3990元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的象印黑金剛微電腦電子鍋，原價5850元 ，16日至31日前享特價3890元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

momo購物網就分享了1月至今，站上料理家電買氣年增達雙位數成長，像多功能適合團聚性質的「桌邊爐具」也大受歡迎，同時因應年節期間廚餘垃圾暫停清運，因此自去年就開始熱銷的廚餘機在春節前夕也備受消費者關注，像one-meter四合一家用智能廚餘機，烘乾、絞碎、除臭、殺菌一鍵啟動，輕鬆減少90%的廚餘體積，且無臭可直接丟進垃圾桶，開賣至今已銷售破百台，20日前更享獨家早鳥優惠，提早購入就能在過年期間輕鬆處理廚餘，衛生又方便、不再怕果蠅滋生。

momo購物網的one-meter四合一家用智能廚餘機，市價1萬2900元，20日前享獨家早鳥優惠價6980元。（momo購物網提供）

momo購物網的義大利 Giaretti 珈樂堤 IH多功能聚嗨爐，市價8990元，19日前享優惠價5490元。（momo購物網提供）

樂天市場也發現到消費者都趁年前添購廚電來升級料理配備，同時也為年夜飯或過年期間在家料理做好準備，帶動近一個月站上廚房家電如氣炸鍋、蒸氣烘烤爐、電烤盤、電磁爐等需求量提升，銷量與去年同期相比成長約30%，以能一機多用、覆熱能力高的智慧廚電最受歡迎，現也推出精選廚房家電最低53折起，於指定店家消費，搭配優惠券無限領活動，滿666元起即享現折優惠。

樂天市場上神腦生活的飛利浦健康氣炸鍋飛利浦健康氣炸鍋，原價5490元，特價4990元。（樂天市場提供）

樂天市場的Panasonic蒸氣烘烤爐，原價1萬2900元，特價1萬2255元。（樂天市場提供）