本周就要準備過年了，相信不少民眾每年過年都會為了年菜而煩惱，不管是想快速簡單出菜，不想滿屋油煙及氣味，不想鍋子一直煮完又洗的麻煩步驟，又或是希望能完美翻熱年菜的，此次就需要最簡單、便利及快捷的廚電，像是蒸氣烘烤爐、電子鍋、氣炸鍋等新型廚電，都能壓縮料理時間，因此最近在電商上的廚電料理產品就相當熱銷，而此次也將推薦現在最熱門的廚電商品，讓今年過年不煩惱。

蝦皮購物就發現今年除了年菜買氣旺以外，連帶廚房家電的需求也一併提升，近期站上尤以電鍋、氣炸鍋等廚電買氣明顯成長近50%，當中一機可搞定燒烤、蒸煮、氣炸等多種烹調模式，特別是近年講求健康、少鹽少油的料理，因此像能減油的萬用氣炸鍋，又或是能簡單蒸煮出菜的水波爐都最受消費者青睞，而台灣人最愛的大同電鍋更是萬年熱銷品，無論是要準備年夜菜，還是簡單復熱菜餚，一指即可輕鬆搞定。

PChome 24h購物站上的料理家電近一周的銷量也飆升了1倍，像電子鍋、烤箱連料理新手都能輕鬆出菜的家電銷量也持續穩定成長達年增24%，反映出近年消費者更注重生活品質，除了基本的廚電以外，更願意購買單價較高、可一機解決多功需求的廚電，讓做菜更有效率，現更祭出期間限定優惠與回饋，像首推風靡日本的小家電recolte日本麗克特Hot Plate電烤盤，現買再隨附2個烤盤、1個深鍋和1個蒸盤，連假10天每日都能靠一機烹調不同料理最方便，還有日立22L過熱水蒸氣烘烤微波爐，不僅能輕鬆覆熱料理，22L大容量更可貼壁擺放更省空間，平常也能煮出不同的料理，買再附原廠贈禮鋁合金雙耳鍋，趁20日前下單買廚電即享限時優惠，過年出菜不煩惱。

蝦皮購物的韓國 422Inc 13L 氣炸烤箱，原價7990元，優惠價6990元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的SHARP 30L Healsio旗艦水波爐 洋蔥白色，原價4萬2900元，優惠價3萬9900元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的Tefal 鮮呼吸智能溫控舒肥萬用鍋／壓力鍋，原價6980元，優惠價3980元。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物的Hitachi日立22L過熱水蒸氣烘烤微波爐，20日前享特價1萬5500元，下單即送德國雙耳鍋，限時再回饋3% P幣。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的recolte日本麗克特Hot Plate電烤盤 三色，20日前享特價3280元，限時加碼5% P幣回饋。（PChome 24h購物提供）