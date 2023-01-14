美國總統拜登與日本首相岸田文雄於1月13日會晤後，在美日領袖峰會聯合聲明中，再度重申維持台海和平穩定的重要性。外交部對此表示，台灣也將與美國、日本等理念相近國家深化合作，捍衛台海安全，共同促進印太區域的和平穩定及經濟繁榮。

美國總統拜登與日本首相岸田文雄於美東時間13日在華府舉行領袖峰會，並在會後發布聯合聲明，重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，也再次強調此為「維繫國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。外交部對此高度歡迎，同時感謝美國、日本政府繼11日的「美日安全諮商（2＋2）會議」後，於同一周內兩度公開力挺台海和平穩定。

外交部指出，近期以來，中國威權主義不斷向外擴張，並挑戰全球民主秩序，已經引起全球自由民主國家紛紛表達關切，維繫台海和平顯然已成為國際社會的普遍共識。

外交部強調，台灣作為印太區域負責任的成員，除將持續強化本身自我防衛能力，抵禦各種可能威脅，也將與美國、日本等理念相近國家深化合作，捍衛台海安全，共同促進印太區域的和平穩定及經濟繁榮。