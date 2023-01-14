花蓮縣秀林鄉公所在春節前大手筆發給每位鄉民2000元振興消費禮金，有1萬6000多人受惠，這是鄉公所第3次發放，今天在各村落15個處所發放作業，鄉民拿到現金紅包，開心迎接新年。

花蓮縣秀林鄉今發給鄉民每人2000元振興禮金，民眾開心領紅包。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

鄉長王玫瑰說，這幾年疫情嚴峻，鄉內許多家戶受到波及，生活困頓。去年6月鄉民代表會就提出發放振興禮金，也有村長、鄉民建議，因此在去年11月定期會編列預算，趕在過年前發放，希望鄉民能妥善運用在生活所需或孩子教育上面。

秀林鄉公所在春節前大手筆發給每位鄉民2000元振興消費禮金，有1萬6000多人受惠。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

這是鄉公所第3度發放振興禮金，前兩次分別各發2000元及3000元，今天2千元，3次已發出上億元，鄉民3次全領可拿到7000元。

今天發給鄉民數1萬6913人，總經費3383萬2000元，經費來源是去年台泥回饋金結餘款4000萬元。王玫瑰說，振興禮金不可能每年都發，主要仍是疫情帶給鄉民收入減少，還有鄉代會同意支持編列。

花蓮縣秀林鄉今天在全鄉9村發放鄉民每人2000元振興禮金，民眾開心領紅包。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

秀林鄉民排隊到個村落據點領紅包，有鄉民一家5口就領到現金1萬元，開心說新年可以加菜了，也有鄉民說會把錢留下來，等小孩開學註冊買文具之用。

鄉公所表示，今天無訪到場，除可由同戶家人代領，16日起至18日，在秀林多功能集會所領取，1月19日至5月1日到秀林鄉圖書館一樓領取，時間都是上午9時至下午4時，領取期限到5月1日為止。