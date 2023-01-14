立法院民主議政園區14日上午舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」，立法院長游錫堃宣布，民主議政園區的「大博物館計畫」正式啟動，議事大樓將進一步建置成博物館，議政博物館則進行軟硬體更新，盼未來提供民眾觀光、休憩、學習等多元服務。

立法院民主議政園區14日舉辦「2023年Bunny開鴻運 揮毫迎新春」，邀請包括現任南投縣政府文化局長林榮森在內的10位書法名家，現場揮毫200份春聯；游錫堃和立法院副院長蔡其昌現場分別以毛筆寫下「民主春風吹大地，議政諧和壯台灣」春聯，祝福民主議政園區的大博物館計畫順利推動。

立法院長游錫堃14日出席民主議政園區新春揮毫活動宣布，民主議政園區的「大博物館計畫」正式啟動，盼未來提供民眾觀光、休憩、學習等多元服務。（潘虹恩攝）

游錫堃表示，立法院民主議政園區前身是台灣省議會，是台灣民主發展過程中關鍵角色，立法院自2019年承擔活化園區的責任即致力園區古蹟保存、設施改善以及空間開放；今年是園區轉型關鍵的1年，園區的「大博物館計畫」正式展開，議事大樓將更進一步建置展示台灣議政發展的博物館，議政博物館則進行軟硬體更新，盼未來提供民眾觀光、休憩、學習等多元服務。

蔡其昌表示，他擔任園區活化召集人，6、7年陸續對園區進行道路修繕、周圍登山步道連結等，將廢棄的高爾夫球練習場轉變為能辦活動、散步的民主草坪，更設置民主時刻館等，接下來統整立法院中南部服務中心及博物館的辦公區域，遷移至朝琴館，讓議事大樓空間和博物館成為更完善的展覽空間、優化參展動線動線。

立法院議政博物館館長白智榮補充，立法院議政博物去年以近5萬人次參觀創下開館以來的參觀人次新紀錄。大博物館計畫的進行會兼顧營運和改善，在不影響營運的狀況下分階段逐步更新，整個園區仍會持續開館，預計於明年初試營運，明年中旬正式啟用。

今日活動還有畫糖叔叔謝永清現場製作精緻造型棒棒糖、11微笑造型棉花糖製作可愛的棉花糖免費與民眾分享，玩印工作室也提供的絹印體驗活動，另有兔年好運紅包袋、方形春聯及中區國稅局、台中地方稅務局大屯分局提供50組新春開運福袋供參與民眾帶回家。