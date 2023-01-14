前總統馬英九14日至台中潭子得天宮與潭水亭發春聯，他受訪時表示，希望國民黨明年總統大選能夠上下團結，若能贏回政權，兩岸戰爭的機率就會大量減少。

媒體詢問，美國智庫CSIS公布2026年台海戰爭的兵推報告，指出大陸若侵台會以失敗收場，美日台則將慘勝。馬英九指出，這些預測各有不同，最重要是要避戰，不要讓戰爭發生，避戰一定要謀和，兩岸一定要對話，透過對話降低戰爭風險，若不對話很容易發生衝突，希望這種事情在台灣不要發生。