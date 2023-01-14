北科大男生宿舍日前發生有名醉漢半夜趁學生離開房間上廁所時，直接闖入躺在床位上呼呼大睡，同房室友嚇壞報警，警方到場拍醉漢身體喊「你怎麼在這邊，這你家嗎，起來啦」，最後員警不耐煩怒吼，對方才緩緩起身，離開時還想穿學生的鞋子，隨即遭制止，離譜影片曝光引發討論。

一名北科學生在臉書「爆料公社」發文，他的宿舍日前遭一名醉漢闖入，該醉漢趁著他的室友離開房間上廁所時，直接躺在他的上鋪床位呼呼大睡，其他室友在其他床位睡覺，發現此事後嚇壞報警，2名員警方到場時，對方仍睡到不省人事，一名員警所幸爬上床拍打身體，試圖叫醒對方。

北科大日前發生有名醉漢趁學生離開房間上廁所時，竟直接闖入房間躺在學生床位上呼呼大睡，對方後來緩緩起身，離開時還想穿學生的鞋子。（翻攝自臉書「爆料公社」）

一名員警說「先生，你怎麼在這邊，這你家嗎，起來啦」，該醉漢還一度小聲地說「可以」，警方最後不耐煩怒斥「這不是你家，你下來」，該醉漢才緩緩地起身，但仍一臉迷茫、不發一語，神清相當恍惚，最後走下床時還想穿學生的鞋子，遭員警制止，離譜過程全被拍下。

其他網友留言「二個警察有點帥」、「如果不是學生，宿舍有辦法這樣闖進去睡覺」、「這麼容易進去的嗎」、「蠻有禮貌的，離開還知道要穿鞋」、「如果是女的，你就不會報警了」、「蹭吃，蹭喝，現在還多一種蹭睡的」、「喝醉了還能爬上去懷念一下宿舍生活也挺有心的」、「醉漢能跑到宿舍裏睡覺，宿舍管理員在幹嘛」。