澎湃新聞報導，會期四天半的上海市政協十四屆一次會議於14日落幕。與會的上海市政協委員、上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院黨委書記鄭軍華表示，上海已走出感染高峰，各大醫療機構重症病例救治工作正平穩有序展開，仁濟醫院90％以上醫務人員都已回歸，最困難時期過去了。

鄭軍華說，作為醫衛界別委員，同時是參與援助湖北、大上海保衛戰的「領隊」，他深刻感受到了上海在新冠疫情期間作出的一系列頑強奮鬥。

「我們強化使命擔當守衛國門，構建人、物、環境同防全流程閉環管理體系，最多的時候上海承擔了全國62％的入境航班、53％的航空入境旅客、46％的進口冷鏈貨物，為疫情條件下暢通國內外經濟循環和人員往來作出了重要貢獻。2022年3月，上海遭遇空前嚴峻複雜疫情，在中央有關部門、全國各地和人民軍隊的大力支持下，緊緊依靠全市人民，我們全力突破資源極限挑戰，迅速將核酸檢測能力從每日102萬管左右提升至938萬管以上，先後建成42萬張方艙床位、擴充44家定點醫院、設置12.4萬間隔離房，有效遏制了疫情指數級上升勢頭，有力阻斷了病毒快速傳播的危險進程，打贏了大上海保衛戰。」鄭軍華表示。

他坦言，如今，上海已經走出了感染高峰，各大醫療機構的重症病例救治工作正在平穩有序地開展。目前，仁濟醫院90％以上的醫務人員都已經回歸，最困難的時期已經過去了。「這兩天，我也聽到了很多好消息，不少新冠重症病人陸續康復出院了，不少是65歲以上，甚至還有百歲老人。」

作為三級公立醫院管理者，鄭軍華坦言，下一步工作任重而道遠，「深入推進健康上海建設，被寫入了2023年上海政府工作報告，我想提出三點建議：一是牢固樹立公立醫院的高品質發展必須以人民為中心的發展的理念，進一步高度重視公立醫院的經濟運行；二是履行中共黨章賦予的職責，全面提高公立醫院黨建品質；三是貫徹落實『黨管人才、黨管幹部』的原則，強化人才隊伍、賦能學科建設、助力科技創新，為百姓醫療救治、健康生活提供更好地服務。」