普丁開車行經遇襲受損、連結克里米亞和俄羅斯大陸的克赤大橋（Kerch Bridge）

或許俄羅斯總統普丁很快就會發現，在發動對烏克蘭戰爭後，要面對可能會犧牲個人畢生事業的毀滅性損失。

據《新聞周刊》（Newsweek）13日報導，近幾個月來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）頻頻提起，想要收復克里米亞（Crimea）。隨著烏克蘭軍力持續凌駕俄軍之上，這個提案實現的可能性似乎增加了。

消息人士說，俄羅斯要是失去2014年占領的克里米亞，或許會被視為普丁在這場戰爭中最大的挫敗之一，而這最後可能導致他下台。

專精美俄關係的美國天主教大學（Catholic University of America）教授基瑪吉（Michael Kimmage）說，這挫敗將使俄羅斯人認為，普丁成不了事，並絕對會削弱他的政治勢力。

另一方面，《特戰部隊報導》（SOFREP）總編輯史朋茲（Sean Spoonts）則說，要是烏克蘭收復克里米亞，普丁的命運可能比下台還慘。「屆時普丁可能會發現，軍中將領，政府高層和寡頭都會施壓，要他下台，」史朋茲說，「不然他們就會毒死他，或是按照俄羅斯改朝換代的慣例，讓人射殺他。」

普丁和克宮官員直言，唯有澤倫斯基承認，俄軍9月占領的4個地區屬於俄羅斯，雙方才有可能展開和談。然而，澤倫斯基數度明白表示，不但會拒絕承認這4個地區淪陷，還想收復克里米亞。基瑪吉說，無疑克里米亞是這場戰爭中最危險的部分，他強調，對澤倫斯基來說，要收復克里米亞再明確不過。但對普丁而言，占領克里米亞也是顯而易見的道理。因此，從這方面來說，他們之中只有一個人能贏，而這只會提高賭注。