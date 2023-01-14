民眾黨主席柯文哲14日合體前台北市副市長黃珊珊，為立委邱臣遠、北市議會黨團副主任吳怡萱中正萬華聯合服務處揭牌。柯文哲說，未來要建置中央到地方的一條龍服務系統，這也是宣示說，民眾黨在2022年選後有重新檢討，如同英文名言所說「all politic are local（所有政治都是地區性）」，要從根做起才能走得長久。

台灣民眾黨主席柯文哲（右）和前台北市副市長黄珊珊（左二）14日出席同黨台北市議會黨團副主任吳怡萱（右二）舉辦的春聯揮毫公益活動，大家手寫春聯預祝大家農曆新年快樂。（趙雙傑攝）

柯文哲昨晚宣布提前從台大醫學院退休，2月1日起專職擔任黨主席，並到台灣眾望關懷基金會工作。綜觀民眾黨首屆地方大選成績單，全台提名86席議員當選14席，成績如何各界自有判斷，柯過去也坦言，純粹政治素人選舉難度相當高，議員選舉組織還是很重要，未來要利用34個公職建立民眾黨的社會組織，不能純靠空戰。

民眾黨主席柯文哲14日合體前台北市副市長黃珊珊合體揮毫寫下新春吉祥話，替支持者帶來新年祝福。（黃婉婷攝）

而柯文哲子弟兵吳怡萱本屆競選中正萬華議員時，僅差1000多票就能當選，當前她轉任議會黨團副主任，並與邱臣遠建立聯合服務處，持續蹲點地方。上午柯文哲、黃珊珊、議會黨團總召黃瀞瑩、議會黨團主任劉瀛仁都到場支持，眾人揮毫寫下新春吉祥話，替支持者帶來新年祝福。 柯文哲致詞提到，再過一周就是農曆新年，先跟大家拜早年，當前疫情趨緩，台灣國門重開、邊境解封，他最近到各地去看時，感覺上景氣有慢慢回來，希望未來台灣將重新變得更好。

談及建立服務據點的起因，柯文哲說，要建置中央到地方的一條龍服務系統，這也是宣示說，民眾黨在2022年選後有重新檢討，而有句英文名言叫做「all politic are local」，意思是所有政治都是地區性的，他決定要從根做起，建立地方服務系統，政治才能走得久久。

柯說，有人會問離總統大選只剩下1年，做這個來得及嗎？但有一句話說道「我們不可能期待一天改變這個國家」，更重要的是，不可能期待什麼事都不做，這個國家就會改變，民眾黨要一步一步從基層做起，希望台灣因為有我們可以變得更好。

與會的黃珊珊也說，做基層服務必須從現在開始，雖然選戰並非盡如人意，只要繼續蹲點，下次還是機會，而年輕人願意在地方耕耘這點非常重要，能讓鄉親知道參選人不是選完就離開，而是一直存在，未來她將到聯合服務處做義務法律服務，眾人也會成為吳怡萱最好的後盾。