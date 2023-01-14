行政院內閣傳將改組，前副總統陳建仁接任閣揆傳聞甚囂塵上。國民黨立委洪孟楷今天批評，陳背後就是蔡英文總統旨意，追根究底都還是小英男孩居朝中大位，若真換上這樣人選，就是沒有反省的具體表現，籲人民再次用選票教訓執政黨。

外傳國安會秘書長顧立雄將替換掉國防部長邱國正、前基隆市長林右昌接手交通部長王國材，洪孟楷說，若傳聞屬實，就是把少數過去蘇內閣專業人才踢走，安插派系及需要位子的卸任縣市長，對人民裝肖維，不只不是反省，更是變本加厲。

洪孟楷表示，蘇貞昌內閣裏邱國正跟王國材是少數專業閣員，到立法院不會跟立委大小聲，備詢時也能具體回應，在邱身上看到國防部長軍人應有風骨，在王身上有交通專業，若之後真由沒有專業背景人士接任，踐踏專業為所欲爲的民進黨以為九合一勝選？

洪孟楷質疑，台鐵公司化是交通部今年首要項目，對台鐵業務搞不清楚的林右昌能夠溝通？為幫卸任縣市長找工作，什麼都不需考慮、都不用演了？國防部今年延長兵役、兩岸情勢緊張，律師出身的顧立雄能不誤判情勢、防衛台灣？