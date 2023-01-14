台9線蘇花公路大清水隧道11日發生坍塌，目前蘇花公路中斷須改走替代道路，交通部公路總局預估明日下午完成搶通，工程人員連日來已裂解2顆巨石，今派出「蜘蛛人」吊掛刷坡，清除未崩完的土方，並開始施作簡易防護，預計明能順利通車。

公路總局連日搶修蘇花公路，總計已清除土方約900立方公尺。（公路總局提供／陳祐誠傳真）

公路總局表示，經3天日夜搶修，坍塌處2側機具已挺進中間巨石區域，並完成2顆巨石裂解，明隧道上方堆積的土石約180立方公尺已清理，總計已清除土方約900立方公尺，今日持續清理其餘土石方，並開始進行不穩定岩盤區刷坡。後續將清除殘留土石，並進行簡易防護及最後清除。

因應本次災害，大貨車及甲類大客車改由台9線南迴公路；台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路疏運，乙類大客車及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道5號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道6號。

昨日台8線車流至下午管制時間結束止，往台中方向745輛，車流量較平時約增加4倍；往花蓮方向476輛，車流量較平時增加2倍以上。

台鐵局12日下午起在花蓮站－宜蘭站間啟動區間快疏運旅客，同時啟動貨物列車蔬果北運機制。

海運疏運由交通部航港局負責花蓮港－蘇澳港開航疏運對開，昨日由花蓮往蘇澳共疏運331人、165輛車；蘇澳往花蓮，計疏運86人。