綠營提到戰犯組合，就是「煎尾吳郭魚」，「煎」是王世堅（右下起順時針），「尾」是何志偉，「吳」是吳子嘉，「郭」是郭正亮，「魚」就是高嘉瑜！（示意圖／資料照片合成）

民進黨2022九合一選舉大敗後，急忙找戰犯。除了鄭文燦的敗選檢討報告提到林智堅外，都沒有提到具體對象。而資深媒體人黃揚明稱，近日提到的戰犯組合，就是「煎尾吳郭魚」，網友笑稱，「加油，繼續不要停！」

民進黨敗選之後，檢討報告遲遲未見，而鄭文燦版的檢討報告曝光之後，具體人名只提到林智堅，沒有觸及其他民進黨的黨內同志。

而民進黨立委高嘉瑜12日晚間出席賴清德「向黨員報告」政見會，現場被黨員狂噴「背骨」、「下台」，高嘉瑜隔天（昨13日）受訪時眼眶泛紅，坦言很震撼。

近日資深媒體人黃揚明稱，近日提到的戰犯組合，就是「煎尾吳郭魚」，「煎」是王世堅，「尾」是何志偉，「吳」是吳子嘉，「郭」是郭正亮，「魚」就是高嘉瑜！

對此，網友笑稱，綠營名嘴和側翼要逼民進黨走極端，嚇跑中間選民，那就「加油，繼續不要停！」也有民眾認為，「其實真正戰犯是小英男孩抄襲堅，他們不敢承認而已！」還有人提到是「史王焦叉」，亦即史書華、王浩宇、焦糖陳嘉行和四叉貓。