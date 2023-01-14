新華社14日報導，春運期間，出行途中該怎樣做好健康防護？聚集活動應注意什麼？大陸國家疾控局傳染病防控司司長雷正龍、中國疾控中心傳染病管理處研究員常昭瑞解答。盡量避免出行、舉辦或參加大規模聚集活動。非要出門、須全程佩戴口罩、減少近距離與他人接觸、做好個人衛生。

1.問：春節假期即將到來，聚集活動應注意些什麼？

雷正龍：專家研判認為，一些地方疫情流行的高峰期與春運、春節假期部分重合，人員流動大、聚集活動多，特別是室內活動增多，將進一步加大疫情傳播的風險，也增加疫情防控的難度和複雜性。

為確保廣大群眾度過一個健康平安祥和的春節，一是宣導大家避免去疫情高流行地區探親、旅遊，宣導疫情高流行地區的群眾減少出行，老年人及有嚴重基礎疾病的人，應該盡量避免出行。二是盡量不要舉辦大規模的家庭聚集活動，減少親朋聚餐聚會的規模、人數，縮短聚會時間，加強自我防護。

三是根據疫情情況，盡量不舉辦大規模的廟會、大型室內文藝演出、展銷等活動，減少農村集市的規模和頻次，落實通風、消毒等防控措施。

此外，各地應根據當地疫情形勢和實際情況，及時發布疫情預警資訊和出行安全提示，指導群眾合理安排出行計畫。同時，也請民眾關注當地春節期間疫情防控要求，自覺落實疫情防控措施。

2.問：春運出行途中，可以採取哪些自我防護的措施？

常昭瑞：在出行途中，要做好自我防護。一是在環境密閉、人員密集的場所，比如候機候車時，乘坐飛機、火車以及地鐵、公交等公共交通工具時，全程規範佩戴口罩。

二是在公共場所保持合理的社交距離，減少近距離與他人接觸。

三是做好個人衛生，尤其是隨時關注手衛生。咳嗽或打噴嚏時，用紙巾或肘部遮擋，將用過的紙巾及時丟入垃圾桶。如果接觸到呼吸道分泌物，及時洗手或消毒。在外或乘坐公共交通工具時，盡量減少用餐次數，盡量錯峰就餐。盡量不去人群密集、空氣不流通的場所。到景區等公共場所時，遵守限量預約錯峰的要求。