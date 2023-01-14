112大學學測今(14)日進行第2天考試，早上考試科目為英文。高中英文老師認為，今年出題難易適中，部分考題也充分與時事結合，像是中譯英兩題緊扣戰爭議題，與當前全球最受矚目的俄烏戰爭相關，作文題則是讓考生發揮對表情符號的想法，題材呈現多元，具挑戰性。

中正高中英文老師吳佳穎分析，今年度學測英文考科內容，大致符合教育部公告單字範圍，不過部分單字詞性或用法對學生而言較不熟悉，像是選擇題的部分，得熟悉各級單字字義及用法，並細心考慮上下文線索，就能拿到分數。而綜合測驗注重文意線索判斷，考題出現樹冠羞避機制(crown shyness)與重力對太空人身體的影響，題目呈現靈活。

建國高中英文老師劉家慧表示，在閱讀測驗部分，取材呼啦圈的歷史和材質演變、茶園溝壑對象群活動的衝擊，以及印度洋上桑吉巴群島(Zanzibar)做為香料貿易重鎮的歷史與地理環境等主題，試題設計種類多元，包括地圖判斷題以及細節歸納比對題型。混合題型內容則是植物肉在網路論壇的意見表達，貼近生活經驗，考驗學生閱讀歸納與理解能力。

成功高中英文老師陳國泰提到，文意選填主題為人體內維持水分的機制，大致維持往年水準，難易適中。篇章結構則探討聯覺作用(synesthesia)，題目維持4選4設計，難易適中。

而在非選題方面，成淵高中英文老師李宜樺指出，中譯英共有兩題，分別是：「歷史一再說明，戰爭會造成極為可怕的災難」、「避免衝突，確保世界和平應該是所有人類追求的目標」，與當前最受矚目的俄烏戰爭時事結合。作文題目則為藉由4張表情符號圖片，敘述表情符號在溝通上的功能，並寫出在訊息表達或解讀上可能造成的誤會或困擾，考生必須提出可以化解的方法。