日本政府內閣會議昨決議，福島第一核電廠核廢水，最快今年春、夏季就會排入大海。中逛董事長趙少康中午呼籲，蔡英文總統與民進黨政府應立即對日本以鄰為壑惡劣行為表達嚴正抗議及關切，不允許台灣人民健康受到福島核廢水傷害。

趙少康表示，日本預備排放核廢水到太平洋計畫已引起日本漁民抗議，南韓和中國政府也向日本表達嚴重關切，深怕核廢水污染海洋水產，造成食用者健康受不良影響。

趙少康說，台灣人喜食日本料理，日本餐廳林立，高檔日本料理店常標榜生魚片及海產由日本產地直送，政府應比南韓及中國大陸更關切核污染海洋問題；民進黨政府高舉反核大旗，竟然對日本政府不敢吭一聲，怕美國也就算了，怕日本也怕到這個地步，實在是喪權辱國到了極點。

趙少康表示，2011年3月11日，日本福島第一核電廠發生事故，放射性廢水被排入太平洋引發國際爭議；2021年日本政府批准將經過處理和稀釋的核廢水排入太平洋，2023年將逐步排放核污水大約100多萬噸進入太平洋，為期30年。

趙少康說，2018年8月環保人士分析東京電力公司發布數據發現，處理後的核廢水不只殘留官方所聲稱的氚，2017年檢測有60次碘129嚴重超標，致癌物鍶-90也有嚴重超標問題，至2020年3月，經處理核廢水中約70％仍超過排放標準。