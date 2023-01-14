歲末年終，不少企業發放年終獎金，一名女網友近日收了7.7萬年終，讓她開心直呼每年認真工作就是為了這一刻，引起網友討論，不少人留言分享自己的職業與年終獎金的金額，其中有一位女網友透露自己是公司的行政人員，今年年終有20.5萬，讓大家聽到超級羨慕。

一名女網友近日在Dcard上分享，努力工作一整年，就是為了發年終獎金的這一刻，今年她領到了7萬7千元，她自認還算不錯，也很好奇大家有無領到年終獎金？領到多少年終獎金呢？貼文引起網友熱烈討論，

許多人留言分享今年的年終，「長庚護理師20萬，5個月加上2萬真的爽」、「診所9萬9千，本來以為很多了」、「科技業22萬1337元，今天早上是笑著醒的，我的賣肝錢」、「航運195萬」、「6個月底薪，外加分紅大概75萬，科技業設備工程師」。

另有一名在醫療業擔任行政的女網友則分享，她的月薪超級普通，今年的年終20萬5千元，每年都在等領年終。讓不少網友超級羨慕，直問還有沒有缺人。對此，原PO也驚呼「很多人的年終讓我不能想像真實性！」也有許多網友留言哀嚎說，大家都領這麼多讓我覺得自己根本是低收入戶，真的好扯。