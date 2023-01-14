全國教師會解析指出，今年學測英文科選文多元富知識性，具跨學科概念，試題難度適中；補教老師則說，今年英文科考的字彙偏難，題目敘述也比較長，整體比去年難作答，但預估5標跟去年一樣。

全教會教師群解析學測英文科試題。（全教會提供／林志成台北傳真）

全教會說，今年英文科試題扣緊時事，翻譯題提到戰爭與和平，讓人想到俄烏戰爭：也有跨科整合題，長篇閱讀皆涉及跨科領域，如結合歷史、地理、太空、生物、環保等。

此外，全教會認為，今年英文科試題結合生活經驗，作文題目是表情符號的功能運用及個人經驗的分享，貼近學生生活經驗，容易發揮。

同時，今年英文科試題非常重視細節，考驗學生閱讀速度，例如：第43-45題考何者為真、推論及確定桑吉巴島的確切地理位置，需反覆閱讀前後文的細節並驗證，才能選出正確答案。第38及46題命題型態相同，均注重反覆搜尋細節及關鍵字。

全教會說，英文科混合題型配分約為10分，除了多選題外，也包括填充與簡答，例如：第49題提到聊天室討論的內容，哪些參與者在特定情況下，會選擇GreenBurger，除了判斷是否接受之外，還要判讀出附加的條件。整體混合題型設計恰當。

補教老師Gary說，今年英文科第一大題考的40個字彙中，僅28個是屬於level 4以內，其他都是偏難的的level 5或level 6，對考生答題上造成挑戰。此外，今年英文科選擇題及單選題，題目比往年長，不容易作答。

Gary說，今年英文科試題頗具鑑別度，尤其是投入很多時間在英文學習的考生，必會有所收穫。今年英文科試題雖比往年難寫，但預估5標卻不會變，頂標、前標分別落在13級分、12級分。