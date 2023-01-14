電商女王「瑪菲司」（Mavis）今（14日）舉辦感恩盛會，現場還開放倉庫讓消費者搶購，粗估中午前已吸引6000位民眾排隊進場，此外，瑪菲司也邀請媒體同樂，現場還有韋禮安獻唱、綜藝天王吳宗憲帶新人Miusa祝賀，受訪時提及過年將至，瑪菲司和老公H先生開心透露員工年終上看6個月，感謝同仁們一整年辛苦，為公司業績衝上12億驚人數字，比前年整整多出3億。

瑪菲司今辦感恩盛會，吳宗憲及Miusa到場祝賀。（羅永銘攝）

Mavis去年6月發行「Halo Mavis」同名EP《買爆它》獲高度關注，除力展電商萬磁王魅力EP秒殺，於雙十一雙十二飛到韓國、美國進行封館也突破營業額紀錄，幸運首度參與電影「鳳姐」的演出，更成為第一位登上桃園萬人舞台跨年演出的電商女王，Mavis虎年成績輝煌「虎」厲害，期許兔年「兔」飛猛進，今選在農曆年前舉辦感恩盛會回饋媒體及粉絲，準備超過價值超過6位數的禮物進行抽獎同樂，老公H先生送上兔女郎造型兔鈔蛋糕祝賀Mavis瑪菲司屢創佳績外，更為了一圓愛妻美夢，密邀韋禮安獻聲演出讓Mavis非常感動，綜藝天王吳宗憲也到場同樂，讓Mavis直呼「是不是在做夢？太不可思議了」。

瑪菲司今辦感恩盛會，韋禮安到場獻唱送上祝賀。（羅永銘攝）

不僅回饋消費者，Mavis也持續關注社會回饋，近日更拋磚引玉為華山基金會「愛老人愛團圓」認購100份愛心年菜，號召粉絲一起響應做公益，希望需要受關懷的老人在年節享用年菜過好年。農曆過年將至，瑪菲司笑說已向老公H先生索討要價超過50萬的愛馬仕名牌包做為過年犒賞，而H先生最想要的就是老婆再生個女兒，她表示因去年2月小產內心還有陰影，不過已打算今年備孕、和老公找時間去做試管，並且透露新年會再發行一張新EP，希望有機會邀韋禮安合唱，並規劃去國外拍MV。