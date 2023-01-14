馬來西亞女星黃詩棋，擁有精緻臉蛋及傲人上圍，被網友封為「大馬Angelababy」，常在社群網站與粉絲分享日常的她，日前於IG限時動態透露因為在酒店房間吃了榴槤，遭到業者開罰一事，立刻掀起網友熱議。

黃詩棋於IG限時動態曬出與酒店工作人員的對話截圖，只見對方傳了吃剩榴槤殘渣的塑膠袋給她，接著詢問：「你在房間吃榴槤了？」接著透露要慘遭開罰一事，讓她急忙公開道歉：「我竟然智障到不知道原來酒店不能吃榴槤」，還不忘自嘲「被罰款RM1000了（約新台幣6942元），這榴槤好貴」，其實許多盛產榴槤的東南亞國家，都因為此水果氣味太過濃烈，立有禁止於公共場所、酒店、機場內食用的規定。

黃詩棋在酒店房內吃榴槤違反規定，遭罰款一千馬幣。（圖／yumiwong_official IG）

黃詩棋從模特兒出身，轉戰演藝圈後曾演出《紅衣小女孩》、《有完沒完》和《鳳皇傳》等多部作品，日前返回馬來西亞拍攝古天樂投資的電影《鎖戰》，擁有精緻臉蛋及傲人上圍的她，2017年起擠身「世界百大美女」、「亞太最美100張面孔」，未來星途備受看好。

黃詩棋了在社群網站分享日常點滴，也不忘分享如何靠做運動維持完美體態，先前她親自示範「追劇也能瘦」的5大動作，還換上性感運動上衣拍教學影片，其中一個臥倒動作讓超巨上圍幾乎要炸出衣服，上帝視角讓人看得臉紅心跳，直接電暈大批網友，紛紛大讚：「看yumi也是可以心跳燃脂瘦下來」、「我的眼睛有鍛鍊到了」。