為了讓時下孩童遠離3C、走出戶外，並增進親子關係，金門圓頭農牧與金湖國小特別於今(14)日上午共同舉辦「親子農務拔菜頭體驗」，吸引超過200名家長與小朋友踴躍參與下田拔菜頭，體驗一日農夫趣，滿田親子同心協力採收又大又肥的白蘿蔔，活動最後並選出5位採收單顆重達3公斤以上的蘿蔔王，小朋友們個個收穫滿滿樂開懷。

圓頭農牧與金湖國小今日上午共同舉辦「親子農務拔菜頭」活動，體驗一日農夫趣。(于家麒攝)

「親子農務拔菜頭體驗」讓時下孩童遠離3C、走出戶外，並增進親子關係。(于家麒攝)

「親子農務拔菜頭體驗」活動為金門在地企業-圓頭農牧與金湖國小共同辦理，並特別與庵前村農民合作種植1分地蘿蔔田，利用寒假前夕讓親子共同體驗田園之樂。現場超過200名親子合力採收滿田的菜頭，當小朋友親手將一顆顆肥美的白蘿蔔拔出土時，驚嘆聲連連，也瞬間體會了農夫辛勤耕耘的辛勞。

圓頭農牧董事長薛承琛投身金門教育慈善公益，希望讓國小學童能夠多方強化生活教育。(于家麒攝)

圓頭農牧董事長薛承琛表示，投身金門地區教育慈善公益是圓頭農牧成立的初衷，透過這次舉辦拔菜頭體驗，希望讓國小學童在完善的學校教育之外，能夠多方強化生活教育，並增進親子互動，留下兒時可貴的回憶；同時也在新年前拔得「好菜頭」，全年「好彩頭」。

親子同心協力採收又大又肥的白蘿蔔，也瞬間體會了農夫辛勤耕耘的辛勞。(于家麒攝)

薛承琛也說，圓頭農牧不僅做好食安，更希望引領孩子們，從生活中出發，腳踏實地體驗揮汗勞動後的收穫甘甜滋味，從人際互動中，習得感恩惜福，尊重土地和大自然的情懷，進而尋找出心靈上的源頭。本次成熟開放採收的蘿蔔田一共7谷，年後更將計畫開放全縣小學生報名參加，一起採收另一部分的蘿蔔田。

金湖國小校長陳為信表示，教育不只開發腦部，更要同時發展身心及雙手，才能培育出健全的下一代。非常感謝圓頭董事長薛承琛為孩子們所做的一切努力，也謝謝湖小親師生熱情的参與，一起完成了這件很有意義的活動。