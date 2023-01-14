國家通訊傳播委員會（NCC）處罰中天新聞裁定，遭法院8次打臉。國民黨立委李貴敏今批，NCC處分總是意識形態掛帥，獨立機關既不獨立，也不捍衛言論與新聞自由基本原則，這樣的NCC早該廢，不適任的主委陳耀祥也早該下台負責。

李貴敏表示，NCC處罰中天的8連敗，讓NCC以違規遭罰多次而撤銷中天執照的理由更顯薄弱，當初做出創下中華民國憲政史上紀錄的中天撤照決定的NCC與委員，當然要負起責任，也應該釐淸錯誤的原因及決定的基礎。

李貴敏說，中天新聞台平白失去執照，被迫退出52頻道，讓如今各家新聞台一片綠油油，破壞媒體專業自主，連帶使得民眾言論自由遭到箝制，這樣的NCC還算什麼獨立機關？NCC罰中天8連敗，誰來還媒體公道。

李貴敏指出，NCC組織法第一條即表示要「落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主」，但今天NCC到底保障、維護什麼？為何成為新聞自由笑話？名不符實的機關可以裁撤了。

李貴敏表示，只要NCC恪遵職守，保持中立及專業審查，並公開透明，民間又怎會質疑？但8次處分被法院駁回，NCC還能被信賴？獨立性還存在？當初到底是怎麼處分的？陳耀祥居然還有臉坐領高薪，巴著權位不放？